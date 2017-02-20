 ''Hepiniz gidin!'' – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''Hepiniz gidin!''

    ''Hepiniz gidin!''

    Silik ve ruhsuz futbol taraftarı çıldırttı. Umutla beklenen gol gelmeyince, kale arkaları hariç tüm tribünlerde futbolcular ve yönetim aleyhine tempo tutuldu. Islık ve yuhalamalar statta yankılandı.

    , Bursaspor sonrası Kasımpaşa karşısında da ağır yara alınca tribünler isyan bayrağını iyice çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, pazar tatili gününde, güzel havada ve saat 15.00'te oynanmasına rağmen karşılaşmaya ilgi göstermedi. Beklenen golün gelmemesi ve futbolun keyif vermemesi bardağı taşıran son nokta oldu. Mücadelenin son bölümlerine girilirken, kale arkaları hariç diğer tribünlerden "Yönetim istifa" şeklinde tempo tutuldu; ıslıklar ve yuhalamalar duyuldu.

    KASIMPAŞA'YI DESTEKLEDİLER
    Bazı futbolcular da alkışla protesto edildi. Kasımpaşalı oyuncular içinse destek vardı. Fenerbahçeliler, misafir takım lehine bağırıp yöneteme bir mesaj daha verdiler. Öte yandan karşılaşmayı 200 kadar da Kasımpaşa taraftarı kendilerine ayrılan bölümden izledi.



    'BU TABLO SİZİN ESERİNİZ'
    Fenerbahçe yönetimine sosyal medyada da büyük tepki vardı. Tribünlerin boş kalması twitter'da gündem olurken, sarı-lacivertliler ayrıca ilginç tweetler atarak stattaki protestolara destek verdiler. Özellikle tribünlerin boş kalmasında yönetimin payı olduğu yorumları yapılırken, "Bu tablo sizin eseriniz", "Tribünler de tıklım tıklım!", "Tribünler yine yıkılıyor!" ifadeleri kullanıldı.



    İSMAİL VE WİEL'E ISLIK
    Özellikle iki isim taraftarların protestosundan fazlaca nasibini aldı! Tribünler 85. dakikadan sonra İsmail Köybaşı ve Wiel'e büyük tepki gösterdiler. Bu iki isim topu ayağına aldıklarında statta ıslık sesleri yükseldi.

    KIRMIZI TEPKİSİ!
    Bir grup Fenerbahçeli taraftar, kırmızı renk mont giyen yayıncı kuruluş kameramanına tepki gösterdi. Kırmızı montu nedeniyle taraftarların 5 dakika sözlü tepki gösterdiği kameraman, uyarılar sonrası montu çıkarıp görevine devam etti.

    12 BİN
    Karşılaşmanın start almasına kısa bir süre kala tribünlerde 3 bin civarında Fenerbahçeli yer aldı. Maçın başlamasının ardından seyirci sayısı artsa da Kadıköy, karnavalı andıran eski günlerinden çok uzaktı. Mücadeleyi toplam 12 bin 100 taraftar takip etti.

    VELİLER DE GELMEDİ
    Bu sezon, diğer maçlarda olduğu gibi spor okullarındaki öğrencilerin velileri yine mesajla karşılaşmaya davet edildi. Fakat veliler de bu çağrıya kayıtsız kaldı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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