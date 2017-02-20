''Hepiniz gidin!''
Silik ve ruhsuz futbol taraftarı çıldırttı. Umutla beklenen gol gelmeyince, kale arkaları hariç tüm tribünlerde futbolcular ve yönetim aleyhine tempo tutuldu. Islık ve yuhalamalar statta yankılandı.
KASIMPAŞA'YI DESTEKLEDİLER
Bazı futbolcular da alkışla protesto edildi. Kasımpaşalı oyuncular içinse destek vardı. Fenerbahçeliler, misafir takım lehine bağırıp yöneteme bir mesaj daha verdiler. Öte yandan karşılaşmayı 200 kadar da Kasımpaşa taraftarı kendilerine ayrılan bölümden izledi.
'BU TABLO SİZİN ESERİNİZ'
Fenerbahçe yönetimine sosyal medyada da büyük tepki vardı. Tribünlerin boş kalması twitter'da gündem olurken, sarı-lacivertliler ayrıca ilginç tweetler atarak stattaki protestolara destek verdiler. Özellikle tribünlerin boş kalmasında yönetimin payı olduğu yorumları yapılırken, "Bu tablo sizin eseriniz", "Tribünler de tıklım tıklım!", "Tribünler yine yıkılıyor!" ifadeleri kullanıldı.
İSMAİL VE WİEL'E ISLIK
Özellikle iki isim taraftarların protestosundan fazlaca nasibini aldı! Tribünler 85. dakikadan sonra İsmail Köybaşı ve Wiel'e büyük tepki gösterdiler. Bu iki isim topu ayağına aldıklarında statta ıslık sesleri yükseldi.
KIRMIZI TEPKİSİ!
Bir grup Fenerbahçeli taraftar, kırmızı renk mont giyen yayıncı kuruluş kameramanına tepki gösterdi. Kırmızı montu nedeniyle taraftarların 5 dakika sözlü tepki gösterdiği kameraman, uyarılar sonrası montu çıkarıp görevine devam etti.
12 BİN
Karşılaşmanın start almasına kısa bir süre kala tribünlerde 3 bin civarında Fenerbahçeli yer aldı. Maçın başlamasının ardından seyirci sayısı artsa da Kadıköy, karnavalı andıran eski günlerinden çok uzaktı. Mücadeleyi toplam 12 bin 100 taraftar takip etti.
VELİLER DE GELMEDİ
Bu sezon, diğer maçlarda olduğu gibi spor okullarındaki öğrencilerin velileri yine mesajla karşılaşmaya davet edildi. Fakat veliler de bu çağrıya kayıtsız kaldı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:48
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
''Hepiniz gidin!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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