Gün gibi ortada
Kadıköy’de sapır sapır döküldüğü mücadelede Kasımpaşa’yı da geçemeyen Kanarya, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 9’uncu puanını kaybetti; şampiyonluktan iyice uzaklaştı.
Cezalı Van Persie, Lens ve Alper Potuk'tan yoksun bir kadro ile sahaya çıkan Kanarya, her iki yarıda da sönük ve silik bir futbol sergiledi. Koca ilk 45 dakikada akılda kalan tek pozisyon Josef'in Ramazan'da kalan şutuydu. İkinci yarıda biraz daha atak oynayan ancak net pozisyon yakalayamayan sarı-lacivertliler, Fernandao ve Salih'le yakaladığı iki yarım fırsatı da değerlendiremedi. Bu kayıp, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oynadığı 5 lig maçında kaybettiği 9'uncu puan oldu.
5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Kanarya, galibiyeti de unuttu. En son ligde Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden sarı-lacivertliler, sonrasında deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilip, Bursa'yla 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde ise Krasnodar'a 1-0'la boyun eğen Kanarya, dün de sahasında Kasımpaşa'yı geçemedi. Fenerbahçe, bu 4 karşılaşmada 6 gol yerken, sadece 2 kez fileleri sarsabildi.
PAŞA'NIN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ
Ligde 8 maçtır Fenerbahçe'ye kaybeden Kasımpaşa, dün aldığı 1 puanla güçlü rakibine karşı olan şanssızlığını yendi. Bu sezon ilk 4'te yer alan Beşiktaş'ı ve Başakşehir'i mağlup eden Paşa, Fener'e de çelme taktı.
DÖRDÜNCÜLÜK DE TEHLİKEDE!
Şampiyonluktan iyice uzaklaşan sarı-lacivertli ekibin dün kaybettiği 2 puanla 4'üncülüğü de tehlikede! 35 puanla 5'inci sırada yer alan Antalyaspor, güçlü rakibinin sadece 2 puan gerisinde.
ADVOCAAT'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı. Van Persie, Lens ve Alper cezaları nedeniyle forma giyemezken, Şener, Neustadter, Hasan Ali ve Emenike ise Dick Advocaat'tan kesik yedi. Bu oyuncuların yerine Van der Wiel, Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Stoch ve Volkan Şen görev aldı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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