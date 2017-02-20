 Gün gibi ortada – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Gün gibi ortada

    Gün gibi ortada

    Kadıköy’de sapır sapır döküldüğü mücadelede ’yı da geçemeyen Kanarya, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 9’uncu puanını kaybetti; şampiyonluktan iyice uzaklaştı.

    , taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalıp iyice yere çakıldı! Taraftarı önündeki gündüz maçında hiçbir varlık gösteremeyen ve birkaç şut ile cılız birkaç pozisyon dışında tehlike yaratamayan sarı-lacivertli ekip, kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı.

    Cezalı Van Persie, Lens ve Alper Potuk'tan yoksun bir kadro ile sahaya çıkan Kanarya, her iki yarıda da sönük ve silik bir futbol sergiledi. Koca ilk 45 dakikada akılda kalan tek pozisyon Josef'in Ramazan'da kalan şutuydu. İkinci yarıda biraz daha atak oynayan ancak net pozisyon yakalayamayan sarı-lacivertliler, Fernandao ve Salih'le yakaladığı iki yarım fırsatı da değerlendiremedi. Bu kayıp, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oynadığı 5 lig maçında kaybettiği 9'uncu puan oldu.

    5 MAÇTA 1 GALİBİYET
    Kanarya, galibiyeti de unuttu. En son ligde Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden sarı-lacivertliler, sonrasında deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilip, Bursa'yla 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde ise Krasnodar'a 1-0'la boyun eğen Kanarya, dün de sahasında Kasımpaşa'yı geçemedi. Fenerbahçe, bu 4 karşılaşmada 6 gol yerken, sadece 2 kez fileleri sarsabildi.

    PAŞA'NIN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ
    Ligde 8 maçtır Fenerbahçe'ye kaybeden , dün aldığı 1 puanla güçlü rakibine karşı olan şanssızlığını yendi. Bu sezon ilk 4'te yer alan Beşiktaş'ı ve Başakşehir'i mağlup eden Paşa, Fener'e de çelme taktı.

    DÖRDÜNCÜLÜK DE TEHLİKEDE!
    Şampiyonluktan iyice uzaklaşan sarı-lacivertli ekibin dün kaybettiği 2 puanla 4'üncülüğü de tehlikede! 35 puanla 5'inci sırada yer alan Antalyaspor, güçlü rakibinin sadece 2 puan gerisinde.

    ADVOCAAT'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
    F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı. Van Persie, Lens ve Alper cezaları nedeniyle forma giyemezken, Şener, Neustadter, Hasan Ali ve Emenike ise Dick Advocaat'tan kesik yedi. Bu oyuncuların yerine Van der Wiel, Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Stoch ve Volkan Şen görev aldı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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