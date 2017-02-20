 Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem

    Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Şubat Çarşamba günü Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek.

    Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Krasnodar müsabakasında düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını, aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslaw Siejka olacak.

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:29
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