Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Şubat Çarşamba günü Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslaw Siejka olacak.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:29
- Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Toplam 6
Yorum
FB UEFA da olan tüm TÜRK takımlarına başarılar inşallah hepsi tur atlar ülke puanı için çok önemli.
- Wenger kararını açıkladı
Toplam 2
Yorum
yasar kemal belki sampiyonlar ligini alamadi, ama istikrarli bir takimi var , basarili bir hoca! ayrilsa bir dak. bosta kalmaz, keske bize gelse
- Bu Beşiktaş atomu bile parçalar!
Toplam 84
Yorum
aglama he kardeş he en büyük senin tuttuğun takım. Ağlama ağlama tüm renkliler ağlamayın adam olun adam...
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