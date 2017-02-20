 Efeler Ligi’nde müthiş randevu – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Efeler Ligi’nde müthiş randevu

    Efeler Ligi’nde müthiş randevu
    'nde iki ezeli rakip bugün kozlarını paylaşacak. Erkekler liginin 16. haftasında , taraftarı önünde 'ı ağırlayacak. Metro Enerji Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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