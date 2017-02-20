 Amsterdam’da RVP zirvesi – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’da RVP zirvesi

    Amsterdam’da RVP zirvesi

    'nun inadı bitmiyor.

    Hollandalı golcüye devre arasında teklif yapan Brezilya ekibinin önümüzdeki günlerde golcünün menajeri ile Amsterdam'da bir araya gelip yeni bir teklifte bulunacağı belirtildi. İtalyan TuttoMercato sitesi, iki tarafın çarşamba günü tekrar masaya oturacağını ve 'lu yetkililerin önce Persie, ardından F.Bahçe yönetimini ikna etmeye çalışacağını iddia etti.

    AİLESİYLE LOCADA İZLEDİ
    Sakat olduğu gereçkesiyle Krasnodar maçına götürülmeyen , dünkü karşılaşmayı ailesi ile birlikte locadan izledi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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