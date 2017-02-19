 Sao Paulo pusuda – Fotomaç – 19 Şubat 2017 Sao Paulo pusuda" /> Sao Paulo pusuda" />
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    pusuda

    Sao Paulo pusuda
    'ın Van Persie'yi Krasnodar maçının kadrosuna almaması, Sao Paulo'yu yeniden ümitlendirdi. Devre arasında Hollandalı yıldıza Amsterdam'da teklif yapan Brezilya ekibinin, transfer için tekrar devreye girdiği ve bir yetkilisini İstanbul'a gönderdiği iddia edildi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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