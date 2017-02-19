Kadıköy’de gündüz ateşi
F.Bahçe, 15.00’te Ülker Stadı’nda Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Hedef: 3 puan
LENS, RVP VE ALPER BUGÜN YOK
Kanarya'da Kasımpaşa maçı öncesi ciddi eksikler dikkat çekiyor.. Sarı-lacivertlilerde Robin van Persie, Beşiktaş maçı sonrası aldığı cezayı bu hafta da çekecek. Geçen haftadan sarı kart cezalısı durumuna düşen Jeremain Lens ve Alper Potuk da forma giyemeyecekler. Sakatlığı süren Salih Uçan da bugünkü mücadelede yok.
28. RANDEVU
F.Bahçe ile Kasımpaşa bugün 28. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 27 maçın 22'sini Kanarya, 3'ünü Kasımpaşa kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
2 İSİM SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesi 3'er sarı kartlı iki futbolcu var. Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan sınırdaki futbolcular. Bu iki isim sarı kart görmeleri halinde 22. hafta oynanacak Gaziantepspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
Kadıköy’de gündüz ateşi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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