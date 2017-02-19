Kadıköy’de gündüz ateşi

F.Bahçe, 15.00’te Ülker Stadı’nda Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Hedef: 3 puan

Ligde puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı mücadele her iki takım için de çok önemli. Kasımpaşa alt sıralardan uzaklaşmaya çalışacak. Fenerbahçe ise ligde ve Avrupa'daki kötü sonuçların ardından 3 puan alarak moral bulmaya çalışacak. Aksi halde eleştirilen Dick Advocaat'ın üzerindeki baskı daha da artacak.



LENS, RVP VE ALPER BUGÜN YOK

Kanarya'da Kasımpaşa maçı öncesi ciddi eksikler dikkat çekiyor.. Sarı-lacivertlilerde Robin van Persie, Beşiktaş maçı sonrası aldığı cezayı bu hafta da çekecek. Geçen haftadan sarı kart cezalısı durumuna düşen Jeremain Lens ve Alper Potuk da forma giyemeyecekler. Sakatlığı süren Salih Uçan da bugünkü mücadelede yok.



28. RANDEVU

F.Bahçe ile Kasımpaşa bugün 28. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 27 maçın 22'sini Kanarya, 3'ünü Kasımpaşa kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



2 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesi 3'er sarı kartlı iki futbolcu var. Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan sınırdaki futbolcular. Bu iki isim sarı kart görmeleri halinde 22. hafta oynanacak Gaziantepspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.