 Filede 5 sette güldü – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Filede 5 sette güldü

    Filede 5 sette güldü
    Vestel Venus Voleybol Sultanlar Ligi'nde , Çanakkale Belediye'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada ilk 4 set 20-25, 25-20, 19-25 ve 25-22 sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, tie-break setini 16-14 alarak salondan galip ayrıldı.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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