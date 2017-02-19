F.Bahçeli futbolculara tepki
Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar takımı, oynadıkları kötü futbol nedeniyle protesto etti. Özellikle Josef de Souza, topu her ayağına aldığında yuhalandı.
Kuban Krasnodar mağlubiyetinin ardından lige dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, 80. dakikadan sonra taraftarlar takımı protesto etti. Özellikle Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, topu ayağına her aldığında tepki gördü. Taraftarların bazıları ise sarı-lacivertlilere destek vermek için takımı alkışladı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptılar.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptılar.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ŞOK! Mitrovic sakatlandı
Toplam 6
Yorum
:) Evet Fb taraftarı. ne oldu Süt kardeşmi oldunuz Gs iLe :)
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 40
Yorum
cetin FBI nin rakipleri PTT üçüncü ligdeki. Lütfen süper ligi meşgul etmesin,herkes yerini bilecek.
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 8
Yorum
BekoBJK Bana sorarsan ne Advovaat gitsin nede Başkan Aziz Yıldırım
F.Bahçeli futbolculara tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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