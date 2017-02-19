 ''Çok çalışıyorum ama...'' – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    ''Çok çalışıyorum ama...''

    ''Çok çalışıyorum ama...''

    'de 21. hafta mücadelesinde evinde 'yla 0-0 berabere kalan 'de maça ilk 11'de başlayan hem karşılaşmayı değerlendirdi, hem de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    'de uzun süre formasından uzak kalan ve maçın ilk 11'de başlayan maç sonu üstü kapalı da olsa teknik direktörü Advocaat'ı eleştirdi. Çok çalıştığını, hatta tesislere bile ilk kendisinin geldiğini belirten Slovak oyuncu, "Hakkınızı alamadığınızı düşünebilirsiniz. Futbolda bunlar var ama bana çok fazla olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Çok daha fazla süre alması gerektiğini belirten Stoch şunları söyledi:

    "BU KRİZDEN ÇIKMALIYIZ"
    Skordan dolayı çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Bir kez daha puan kaybettik. Takım halinde zor bir durumdayız. Herkes takımın bulunduğu durumun farkında. Bir an önce bu durumun içinden çıkmamız lazım. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Bir an önce tepki vermeliyiz. Bu takım çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu.. Bu krizden çıkabilmeliyiz.

    "ÇOK ÇALIŞIYORUM, TESİSLERE İLK BEN GELİYORUM AMA..."
    Antrenmanlarda her şeyi deniyorum. Tüm gayretimle çok çalışıyorum. Tesislere ilk ben geliyorum. Fitness salonuna gidiyorum. Bazen çok üzülüyorum. Bu tür şeyler futbolda olur ama bana daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Taraftarlar beni hayata bağlıyor, onun için burayı seviyorum. Tabii ki gelecek neler getirir bunu bilemeyiz.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:54
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