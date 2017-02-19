''Çok çalışıyorum ama...''
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Miroslav Stoch hem karşılaşmayı değerlendirdi, hem de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de uzun süre formasından uzak kalan ve Kasımpaşa maçın ilk 11'de başlayan Miroslav Stoch maç sonu üstü kapalı da olsa teknik direktörü Advocaat'ı eleştirdi. Çok çalıştığını, hatta tesislere bile ilk kendisinin geldiğini belirten Slovak oyuncu, "Hakkınızı alamadığınızı düşünebilirsiniz. Futbolda bunlar var ama bana çok fazla olduğunu düşünüyorum" dedi.
Çok daha fazla süre alması gerektiğini belirten Stoch şunları söyledi:
"BU KRİZDEN ÇIKMALIYIZ"
Skordan dolayı çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Bir kez daha puan kaybettik. Takım halinde zor bir durumdayız. Herkes takımın bulunduğu durumun farkında. Bir an önce bu durumun içinden çıkmamız lazım. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Bir an önce tepki vermeliyiz. Bu takım çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu.. Bu krizden çıkabilmeliyiz.
"ÇOK ÇALIŞIYORUM, TESİSLERE İLK BEN GELİYORUM AMA..."
Antrenmanlarda her şeyi deniyorum. Tüm gayretimle çok çalışıyorum. Tesislere ilk ben geliyorum. Fitness salonuna gidiyorum. Bazen çok üzülüyorum. Bu tür şeyler futbolda olur ama bana daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Taraftarlar beni hayata bağlıyor, onun için burayı seviyorum. Tabii ki gelecek neler getirir bunu bilemeyiz.
Çok daha fazla süre alması gerektiğini belirten Stoch şunları söyledi:
"BU KRİZDEN ÇIKMALIYIZ"
Skordan dolayı çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Bir kez daha puan kaybettik. Takım halinde zor bir durumdayız. Herkes takımın bulunduğu durumun farkında. Bir an önce bu durumun içinden çıkmamız lazım. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Bir an önce tepki vermeliyiz. Bu takım çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu.. Bu krizden çıkabilmeliyiz.
"ÇOK ÇALIŞIYORUM, TESİSLERE İLK BEN GELİYORUM AMA..."
Antrenmanlarda her şeyi deniyorum. Tüm gayretimle çok çalışıyorum. Tesislere ilk ben geliyorum. Fitness salonuna gidiyorum. Bazen çok üzülüyorum. Bu tür şeyler futbolda olur ama bana daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Taraftarlar beni hayata bağlıyor, onun için burayı seviyorum. Tabii ki gelecek neler getirir bunu bilemeyiz.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ŞOK! Mitrovic sakatlandı
Toplam 6
Yorum
:) Evet Fb taraftarı. ne oldu Süt kardeşmi oldunuz Gs iLe :)
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 40
Yorum
cetin FBI nin rakipleri PTT üçüncü ligdeki. Lütfen süper ligi meşgul etmesin,herkes yerini bilecek.
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 8
Yorum
BekoBJK Bana sorarsan ne Advovaat gitsin nede Başkan Aziz Yıldırım
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