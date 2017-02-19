''Burada bırakırım''

Kanarya’nın orta sahasındaki Brezilyalı yıldızından müjdeli haber. ESPN’e konuşan Josef “Ailem ve ben İstanbul’u seviyoruz. Kariyerimi Fenerbahçe’de tamamlayabilirim” dedi.

Sarı-lacivertli kulübün orta sahasındaki savaşçısı Josef de Souza, Brezilya'nın ESPN kanalına konuştu. Tecrübeli futbolcu birçok farklı konuya değinirken, sözleşmesiyle ilgili de camiaya müjdeli haberi verdi. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 1.5 yıl daha kontratı olduğunu hatırlatıp sözleşmesini uzatacağını kaydetti. Brezilyalı oyuncu "Ailemle birlikte İstanbul'daki yaşantıya alıştım. 2.5 yıl daha kontratım var. F.Bahçe'nin de benim de niyetim bunu uzatmak. Kalmak istiyorum" dedi.



ALEX'İN ETKİSİ BÜYÜK

Josef, Brezilyalı futbolcuların Türkiye'de şanslı olduklarını söyledi. Yıldız isim, kulübün efsanesi Alex de Souza sayesinde Türkiye'ye gelen her Brezilyalı'nın çok sevildiğini belirtti. Josef, Kasım'daki Galatasaray derbisinde 'maçın oyuncusu' seçildiğini hatırlatıp "Türkiye'deki en iyi performanslarımdan biriydi" ifadelerini kullandı. Josef, taraftarı 'sıradışı' sözleriyle tanımlarken, seyirciyle bütünleştiklerinde 'yenilmez bir takım' haline dönüştüklerini de belirtti.



'POGBA ALÇAK GÖNÜLLÜ'

Josef, Manchester United maçında Pogba ile arasında geçen diyaloğu da anlattı. Brezilyalı yıldız "Korner kullanılırken Pogba'dan formasını istedim. Devrede forma değiştik. Bana kaliteli bir futbolcu olduğumu söyledi. O bir dünya yıldızı ama alçak gönüllü" dedi.