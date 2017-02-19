''Burada bırakırım''
Kanarya’nın orta sahasındaki Brezilyalı yıldızından müjdeli haber. ESPN’e konuşan Josef “Ailem ve ben İstanbul’u seviyoruz. Kariyerimi Fenerbahçe’de tamamlayabilirim” dedi.
ALEX'İN ETKİSİ BÜYÜK
Josef, Brezilyalı futbolcuların Türkiye'de şanslı olduklarını söyledi. Yıldız isim, kulübün efsanesi Alex de Souza sayesinde Türkiye'ye gelen her Brezilyalı'nın çok sevildiğini belirtti. Josef, Kasım'daki Galatasaray derbisinde 'maçın oyuncusu' seçildiğini hatırlatıp "Türkiye'deki en iyi performanslarımdan biriydi" ifadelerini kullandı. Josef, taraftarı 'sıradışı' sözleriyle tanımlarken, seyirciyle bütünleştiklerinde 'yenilmez bir takım' haline dönüştüklerini de belirtti.
'POGBA ALÇAK GÖNÜLLÜ'
Josef, Manchester United maçında Pogba ile arasında geçen diyaloğu da anlattı. Brezilyalı yıldız "Korner kullanılırken Pogba'dan formasını istedim. Devrede forma değiştik. Bana kaliteli bir futbolcu olduğumu söyledi. O bir dünya yıldızı ama alçak gönüllü" dedi.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
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