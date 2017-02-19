Advocaat'tan ayrılık sinyali
Dick Advocaat: "Yönetimimiz eğer benden daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa, hemen getirsinler. Hep 'eğer, eğer, eğer' şeklinde konuşuyoruz. Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğimi söyledim. Cevabımızı o zamana bırakalım."
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya "Yönetim, benden daha iyi bir teknik direktör bulabilirse yerime getirebilir." cevabını verdi.
Advocaat'ın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:
"Mehmet Ekici gelseydi fark edebilirdi ancak çok farklı olmazdı. Bir oyuncuyla büyük değişiklikler olmaz. Biz buraya geldiğimizde bir çok şey için artık geç kalınmıştı ama tabii ki başarı veya başarısızlığın sorumlusu benim."
"Sözleşme için mart ayını bekleyeceğim"
"Yönetimimiz eğer benden daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa, hemen getirsinler. Hep 'eğer, eğer, eğer' şeklinde konuşuyoruz. Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğimi söyledim. Cevabımızı o zamana bırakalım."
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:38
- ŞOK! Mitrovic sakatlandı
Toplam 6
Yorum
:) Evet Fb taraftarı. ne oldu Süt kardeşmi oldunuz Gs iLe :)
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 40
Yorum
cetin FBI nin rakipleri PTT üçüncü ligdeki. Lütfen süper ligi meşgul etmesin,herkes yerini bilecek.
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 8
Yorum
BekoBJK Bana sorarsan ne Advovaat gitsin nede Başkan Aziz Yıldırım
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