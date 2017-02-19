 Advocaat'tan ayrılık sinyali – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    'tan ayrılık sinyali

    Advocaat'tan ayrılık sinyali

    : "Yönetimimiz eğer benden daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa, hemen getirsinler. Hep 'eğer, eğer, eğer' şeklinde konuşuyoruz. Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğimi söyledim. Cevabımızı o zamana bırakalım."

    Fenerbahçe teknik direktörü , Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya "Yönetim, benden daha iyi bir teknik direktör bulabilirse yerime getirebilir." cevabını verdi.

    Advocaat'ın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

    "Mehmet Ekici gelseydi fark edebilirdi ancak çok farklı olmazdı. Bir oyuncuyla büyük değişiklikler olmaz. Biz buraya geldiğimizde bir çok şey için artık geç kalınmıştı ama tabii ki başarı veya başarısızlığın sorumlusu benim."

    "Sözleşme için mart ayını bekleyeceğim"

    "Yönetimimiz eğer benden daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa, hemen getirsinler. Hep 'eğer, eğer, eğer' şeklinde konuşuyoruz. Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğimi söyledim. Cevabımızı o zamana bırakalım."

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:38
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