 Tribünde sigara kavgası – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Tribünde sigara kavgası

    Tribünde sigara kavgası
    F.Bahçe'nin Krasnodar'a konuk olduğu mücadelede Türk taraftarlar ile Rus güvenlik görevlileri arasında zaman zaman tartışmalar çıktı. Rus yetkililer sigara içen Türk taraftarlara ceza kesmek istedi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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