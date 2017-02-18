 Takım moralsiz çalıştı – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Takım moralsiz çalıştı

    Takım moralsiz çalıştı
    Sarı-lacivertliler, Krasnodar dönüşü Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 1-0'lık mağlubiyet kadar silik oyun nedeniyle de eleştirilen sarı-lacivertli futbolcuların yüzü asıktı. İdman çift kale maçla tamamlandı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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