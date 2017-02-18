Shalimov: Bu da iyi
F.Bahçe'yi 1-0'la geçen Krasnodar'da teknik direktör Igor Shalimov, skorun artmamasını henüz tam olarak hazır olmamalarına bağladı. Rus çalıştırıcı, "Uzun süredir ciddi maç yapmadık ve bu yüzden ritmimizi tam bulamadık, yoksa daha farklı olabilirdi. Bizi Türkiye'de nelerin beklediğini biliyoruz" dedi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
Shalimov: Bu da iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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