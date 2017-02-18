 Shalimov: Bu da iyi – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Shalimov: Bu da iyi

    Shalimov: Bu da iyi
    F.Bahçe'yi 1-0'la geçen 'da teknik direktör , skorun artmamasını henüz tam olarak hazır olmamalarına bağladı. Rus çalıştırıcı, "Uzun süredir ciddi maç yapmadık ve bu yüzden ritmimizi tam bulamadık, yoksa daha farklı olabilirdi. Bizi Türkiye'de nelerin beklediğini biliyoruz" dedi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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