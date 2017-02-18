 Sen-ben kavgası! – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Sen-ben kavgası!

    Sen-ben kavgası!

    Kjaer’in maçının ardından yaptığı “Tesadüfen pozisyona giriyoruz” sözlerine hücum oyuncularından cevap geldi: “Siz de iyi savunma yapsaydınız. Rakip bomboş kafa vurdu”

    Sarı-lacivertli takım, 'nde Krasnodar karşısında kötü futbol ve 1-0'lık yenilgi alınca soyunma odasından karşılıklı çatlak sesler yükseldi. Özellikle maç sonu Simon Kjaer'in yaptığı "Sadece 1 gol yedik ama az pozisyon verdik. Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Tesadüfen pozisyona giriyoruz" açıklamalar hücum bölgesindeki isimleri rahatsız etti. Takımın gol yükünü çekmekle görevli futbolculardan Danimarkalı stopere "Siz de daha iyi savunma yapın o zaman. Daha maçın başında rakip bomboş kafa vurdu. Maça resmen 1-0 yenik başladık" serzenişleri yükseldi. Maç sonrası yüksek nabızla söylenen ve sürüp giden bu tartışmalara takım kaptanı Volkan Demirel nokta koydu.

    'AYNI FORMA İÇİN OYNUYORUZ'
    sezonun kalan bölümünde 'tek yürek' olmaları gerektiğini kaydetti. Tecrübeli futbolcunun "Hepimiz aynı formayı giyiyoruz, aynı forma için ter döküyoruz. Böyle sıkıntılı durumlara karşı birlikte bir çözüm bulmalıyız. Ortada yenilgi ve kötü futbol varsa bu hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandığı belirtildi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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