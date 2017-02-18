 ''O da bizim gibi bir insan'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''O da bizim gibi bir insan''

    ''O da bizim gibi bir insan''
    Bu sözler 'ın kalecisi 'a ait. Başarılı eldiven " kötü bir gün geçiriyordu. Bundan faydalanıp kazandık. Van Persie'den neden korkalım. O da bizim gibi bir insan" dedi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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