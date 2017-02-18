''Konuşacak ne var ki''
Krasnodar mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de moraller bozuktu. Basın mensupları Volkan Demirel'e karşılaşmanın ardından "Ne diyorsun sonuca kaptan?" sorunu yöneltti. Tecrübeli file bekçisi "Konuşacak ne kaldı ki?" yanıtını verdi. Volkan maç içinde de rakibin elini kolunu sallaya sallaya 18 içine girip rahat şut atmasından rahatsız olup takım arkadaşlarına tepki göstermişti.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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