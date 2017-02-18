 ''Konuşacak ne var ki'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ''Konuşacak ne var ki''

    ''Konuşacak ne var ki''
    mağlubiyeti sonrası 'de moraller bozuktu. Basın mensupları 'e karşılaşmanın ardından "Ne diyorsun sonuca kaptan?" sorunu yöneltti. Tecrübeli file bekçisi "Konuşacak ne kaldı ki?" yanıtını verdi. Volkan maç içinde de rakibin elini kolunu sallaya sallaya 18 içine girip rahat şut atmasından rahatsız olup takım arkadaşlarına tepki göstermişti.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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