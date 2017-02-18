 İlk ayaktan yatabilir! – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    İlk ayaktan yatabilir!

    İlk ayaktan yatabilir!
    , 'nde Krasnodar'a ilk ayak maçında 1-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Kupaları tarihi boyunca ilk karşılaşmaları kaybettiği 27 turun 26'sında elenmekten kurtulamadı. Sadece 2-1 yenildiği Göteborg'u 1-0 devirerek eleyebildi. Kanarya 22 Şubat'taki rövanşta bu istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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