İlk ayaktan yatabilir!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a ilk ayak maçında 1-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Kupaları tarihi boyunca ilk karşılaşmaları kaybettiği 27 turun 26'sında elenmekten kurtulamadı. Sadece 2-1 yenildiği Göteborg'u 1-0 devirerek eleyebildi. Kanarya 22 Şubat'taki rövanşta bu istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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