 F.Bahçe istememiş – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe istememiş

    F.Bahçe istememiş
    'ın karşısındaki tek golünü yeni transferi attı. Rus ekibine devre arasında katılan İsveçli on numaranın F.Bahçe'ye de tavsiye edildiği ancak sarı-lacivertlilerin bu transferle ilgilenmediği belirlendi. 25 yaşındaki futbolcu, iyi oynadığını düşündüğünü, rövanşta da F.Bahçe'ye gol atmak istediğini söyledi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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