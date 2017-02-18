''Cenaze evinde müzik dinliyor''
Krasnodar maçında hiçbir varlık gösteremeyen Nijeryalı futbolcu, mağlubiyete zerre üzülmezken keyfinden de taviz vermedi. Emenike'nin maç sonrası kulaklığını takarak müzik dinlediğini gören arkadaşları "Adam cenaze evinde müzik dinliyor" diye tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de Emenike'nin gamsızlığı herkesin sabrını taşırmaya başladı. Kadro dışı kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde yönetimin isteğiyle affedilen Emenike, önceki gece Krasnodar maçında ilk 11'de şans buldu. Yakaladığı fırsatı iyi kullanmak bir yana sahada hayalet gibi dolaşan ve 2. yarıda kenara alınan Nijeryalı futbolcu maçtan sonraki umursamaz tavırlarıyla takım arkadaşlarının bile tepkisini çekti.
Bazı yerli futbolcular, Emenike'nin yenilgiye üzülmek yerine kulaklığını takıp müzik dinlediğini görünce "Yazıklar olsun. Mağlubiyet umurunda bile değil. Adam cenaze evinde müzik dinliyor. Bu takımdan ne beklenir ki" demekten kendilerini alamadı. Emenike ise takım arkadaşlarının kınayan bakışlarına aldırmadan rahat tavırlarını sürdürdü. Takımla ruhen bağlarını koparmış görünen Emenike'nin bu görüntüsü teknik direktör Dick Advocaat'ı da rahatsız etti.
Emre BOL
Bazı yerli futbolcular, Emenike'nin yenilgiye üzülmek yerine kulaklığını takıp müzik dinlediğini görünce "Yazıklar olsun. Mağlubiyet umurunda bile değil. Adam cenaze evinde müzik dinliyor. Bu takımdan ne beklenir ki" demekten kendilerini alamadı. Emenike ise takım arkadaşlarının kınayan bakışlarına aldırmadan rahat tavırlarını sürdürdü. Takımla ruhen bağlarını koparmış görünen Emenike'nin bu görüntüsü teknik direktör Dick Advocaat'ı da rahatsız etti.
Emre BOL
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
''Cenaze evinde müzik dinliyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.