''Çağdışı futbol''
Ruslar, F.Bahçe'nin Krasnodar karşısında özellikle de ilk yarıdaki futbolunu eleştirdi. Eski futbolcu Egor Titov "10 kişiye adam adama savunma çağdışı bir uygulama. Normalde Ramirez'in Lens'i kovalaması gerekiyordu ama bu taktik yüzünden Lens, Ramirev'i kovaladı" ifadelerini kullandı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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