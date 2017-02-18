''Çağdışı futbol''

Ruslar, F.Bahçe'nin Krasnodar karşısında özellikle de ilk yarıdaki futbolunu eleştirdi. Eski futbolcu Egor Titov "10 kişiye adam adama savunma çağdışı bir uygulama. Normalde Ramirez'in Lens'i kovalaması gerekiyordu ama bu taktik yüzünden Lens, Ramirev'i kovaladı" ifadelerini kullandı.