 ''Çağdışı futbol'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Çağdışı futbol''

    ''Çağdışı futbol''
    Ruslar, F.Bahçe'nin Krasnodar karşısında özellikle de ilk yarıdaki futbolunu eleştirdi. Eski futbolcu Egor Titov "10 kişiye adam adama savunma çağdışı bir uygulama. Normalde Ramirez'in Lens'i kovalaması gerekiyordu ama bu taktik yüzünden Lens, Ramirev'i kovaladı" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Çağdışı futbol'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.