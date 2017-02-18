''Burada çok mutluyum''
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın pivotu Ekpe Udoh, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest Kulübü'nün organize ettiği söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk'ü çok sevdiğini dile getiren ABD'li yıldız, "Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülke. Burada çok mutluyum" dedi. Yılın en değerli oyuncusu seçilen Udoh'a plaket takdim edildi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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