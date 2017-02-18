 ''Burada çok mutluyum'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ''Burada çok mutluyum''

    ''Burada çok mutluyum''
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın pivotu , İstanbul Erkek Lisesi Sportfest Kulübü'nün organize ettiği söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk'ü çok sevdiğini dile getiren ABD'li yıldız, "Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülke. Burada çok mutluyum" dedi. Yılın en değerli oyuncusu seçilen Udoh'a plaket takdim edildi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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