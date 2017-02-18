Brume geliyor
Atletizmde kadınlar uzun atlamada mücadele eden Nijeryalı sporcu Ese Brume, Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Olimpiyatlarda 5. olan 21 yaşındaki atlet "Fenerbahçe'den bir teklif aldım. Ben sıcak bakıyorum. Menajerim de görüşüyor. Anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 7
Yorum
Bufon Şekile Şekil Birader Anadın mı Yani ;)
- Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Hala fener'e gönderme yapıyorsunuz, gerilirsek biz zararlı çıkarız, derbide gördük
- Hayaline kavuştu
Toplam 1
Yorum
BJK Helal Selçuk, bu konularda duyarlısın.. Geçen günde bir iyarette bulundun..
Brume geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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