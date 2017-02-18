 Brume geliyor – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Brume geliyor

    Brume geliyor
    Atletizmde kadınlar uzun atlamada mücadele eden Nijeryalı sporcu Ese Brume, ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Olimpiyatlarda 5. olan 21 yaşındaki atlet "Fenerbahçe'den bir teklif aldım. Ben sıcak bakıyorum. Menajerim de görüşüyor. Anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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