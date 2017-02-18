 ''Boşa korkmuşuz'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ''Boşa korkmuşuz''

    ''Boşa korkmuşuz''

    'nin oynadığı futbol 'ın Brezilyalı stoperi 'yu şaşırttı.

    Maç sonunda açıklamalar yapan , "Evimizde önemli bir galibiyet aldık. Daha iyi olabilirdi ama uzun süredir resmi maç oynamıyorduk. Golü erken atmamız ise bizde anlamsız bir rahatlamaya yol açtı. Yoksa daha farklı da kazanabilirdik" dedi. Naldo, Van Persie'siz 'nin karşılarında güçsüz kaldığını sözlerine eklerken, "Korktuğumuz atakları yapamadılar" şeklinde konuştu.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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