''Boşa korkmuşuz''
Fenerbahçe'nin oynadığı futbol Krasnodar'ın Brezilyalı stoperi Naldo'yu şaşırttı.
Maç sonunda açıklamalar yapan Naldo, "Evimizde önemli bir galibiyet aldık. Daha iyi olabilirdi ama uzun süredir resmi maç oynamıyorduk. Golü erken atmamız ise bizde anlamsız bir rahatlamaya yol açtı. Yoksa daha farklı da kazanabilirdik" dedi. Naldo, Van Persie'siz Fenerbahçe'nin karşılarında güçsüz kaldığını sözlerine eklerken, "Korktuğumuz atakları yapamadılar" şeklinde konuştu.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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