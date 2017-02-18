Advocaat neşteri vurdu!
Advocaat, ligdeki Kasımpaşa maçında kadroda revizyona gidecek.
Avrupa'daki cezası nedeniyle Krasnodar'da forma giyemeyen Skrtel takıma geri dönüyor. Büyük bir düşüş yaşayan Hasan Ali'nin, formasını İsmail Köybaşı'na kaptırma tehlikesi var. Verilen şansı kullanamayan Emenike'nin yerine ise Sow ya da Fernandao görev alacak. Advocaat'ın Alper Potuk'u da dinlendirip forvetin arkasında Ozan Tufan'a şans vermesi de seçenekler arasında. Van Persie'nin cezası Kasımpaşa maçıyla dolacak.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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