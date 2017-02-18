 Advocaat neşteri vurdu! – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Advocaat neşteri vurdu!" /> Advocaat neşteri vurdu!" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    neşteri vurdu!

    Advocaat neşteri vurdu!

    , ligdeki Kasımpaşa maçında kadroda revizyona gidecek.

    Avrupa'daki cezası nedeniyle Krasnodar'da forma giyemeyen Skrtel takıma geri dönüyor. Büyük bir düşüş yaşayan Hasan Ali'nin, formasını İsmail Köybaşı'na kaptırma tehlikesi var. Verilen şansı kullanamayan Emenike'nin yerine ise Sow ya da Fernandao görev alacak. 'ın Alper Potuk'u da dinlendirip forvetin arkasında Ozan Tufan'a şans vermesi de seçenekler arasında. Van Persie'nin cezası Kasımpaşa maçıyla dolacak.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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