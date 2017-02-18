''Advocaat etkisiz''
Sarı-lacivertli yönetim içinde Advocaat'a muhalif isimler, Krasnodar yenilgisi sonrası Hollandalı hocayı sert şekilde eleştirdiler.
Advocaat'ın takım üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görüşünde birleşen bazı yöneticiler, "Hoca her seferinde suçu oyuncularına atacağına, onlara sözünü geçirmeye çalışsın" dediler. Söz konusu yöneticiler, "rakibi beklemeye" odaklı oyun anlayışının Fenerbahçe'ye yakışmadığını belirtirlerken, "Takım kendi kafasına göre oynadığı zaman daha etkili" ifadelerini kullandılar.
'BİZE İNAT OLSUN DİYE'
F.Bahçeli yöneticiler, Krasnodar maçından sonra hedef aldıkları Advocaat'ın Emenike tercihini ise "skandal" buldular. Yöneticilerin, "Hoca Emenike'yi bize inat oynattı. Bu net" dedikleri bildirildi. Emenike'yi, hocanın vetosuna rağmen yönetimin affettiği ileri sürülmüştü.
'BİZE İNAT OLSUN DİYE'
F.Bahçeli yöneticiler, Krasnodar maçından sonra hedef aldıkları Advocaat'ın Emenike tercihini ise "skandal" buldular. Yöneticilerin, "Hoca Emenike'yi bize inat oynattı. Bu net" dedikleri bildirildi. Emenike'yi, hocanın vetosuna rağmen yönetimin affettiği ileri sürülmüştü.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
''Advocaat etkisiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.