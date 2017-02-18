 ''Advocaat etkisiz'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Advocaat etkisiz''" /> Advocaat etkisiz''" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    '' etkisiz''

    ''Advocaat etkisiz''

    Sarı-lacivertli yönetim içinde 'a muhalif isimler, Krasnodar yenilgisi sonrası Hollandalı hocayı sert şekilde eleştirdiler.

    'ın takım üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görüşünde birleşen bazı yöneticiler, "Hoca her seferinde suçu oyuncularına atacağına, onlara sözünü geçirmeye çalışsın" dediler. Söz konusu yöneticiler, "rakibi beklemeye" odaklı oyun anlayışının Fenerbahçe'ye yakışmadığını belirtirlerken, "Takım kendi kafasına göre oynadığı zaman daha etkili" ifadelerini kullandılar.

    'BİZE İNAT OLSUN DİYE'
    F.Bahçeli yöneticiler, Krasnodar maçından sonra hedef aldıkları Advocaat'ın Emenike tercihini ise "skandal" buldular. Yöneticilerin, "Hoca Emenike'yi bize inat oynattı. Bu net" dedikleri bildirildi. Emenike'yi, hocanın vetosuna rağmen yönetimin affettiği ileri sürülmüştü.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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