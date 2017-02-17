 Sahada yoktuk – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Sahada yoktuk

    Sahada yoktuk

    Hollandalı teknik adam, karşısında kötü oynadıklarını söyleyip, “Kaybetmemizden çok futbolumuz beni üzdü. Oyuncularımız sahada yoktu. Doğru şekilde sahada olamazsak kaybediyoruz” diye konuştu.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmanın ardından öğrencilerine eleştirilerde bulundu. Sözlerine, "Tur için rövanşı en 2-0 kazanmalıyız" diyerek başlayan Hollandalı hoca, "Bu şekilde geri dönebiliriz. Ancak bu akşam (dün) çok fazla oyuncumuz maçta yoktu, varlık gösteremedi. Eğer deplasmandaysak daha üst düzey oynamalıyız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Rövanşta kadroda çok değişiklik olacak mı?" sorusunun ardından da şu yanıtı verdi:

    NEŞTERİ VURACAK!
    "Bunu birkaç gün sonra görebilirsiniz. Pazar günü Kasımpaşa maçında bunu yapabilirim. Forma giymeyi bekleyen çok futbolcu var. Krasnodar karşısında çok fazla pozisyon ürütemedik. Ön tarafta oynayan futbolcularımız da etkisizdi. Kaybetmemizden çok, kötü futbolumuz beni üzdü. Bizim takımda herkes doğru şekilde sahada olmazsa kaybediyoruz. Avrupa'yı da, ligi de ve kupayı da ciddiye alıyoruz."
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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