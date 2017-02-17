Sahada yoktuk
Hollandalı teknik adam, Krasnodar karşısında kötü oynadıklarını söyleyip, “Kaybetmemizden çok futbolumuz beni üzdü. Oyuncularımız sahada yoktu. Doğru şekilde sahada olamazsak kaybediyoruz” diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmanın ardından öğrencilerine eleştirilerde bulundu. Sözlerine, "Tur için rövanşı en 2-0 kazanmalıyız" diyerek başlayan Hollandalı hoca, "Bu şekilde geri dönebiliriz. Ancak bu akşam (dün) çok fazla oyuncumuz maçta yoktu, varlık gösteremedi. Eğer deplasmandaysak daha üst düzey oynamalıyız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Rövanşta kadroda çok değişiklik olacak mı?" sorusunun ardından da şu yanıtı verdi:
NEŞTERİ VURACAK!
"Bunu birkaç gün sonra görebilirsiniz. Pazar günü Kasımpaşa maçında bunu yapabilirim. Forma giymeyi bekleyen çok futbolcu var. Krasnodar karşısında çok fazla pozisyon ürütemedik. Ön tarafta oynayan futbolcularımız da etkisizdi. Kaybetmemizden çok, kötü futbolumuz beni üzdü. Bizim takımda herkes doğru şekilde sahada olmazsa kaybediyoruz. Avrupa'yı da, ligi de ve kupayı da ciddiye alıyoruz."
NEŞTERİ VURACAK!
"Bunu birkaç gün sonra görebilirsiniz. Pazar günü Kasımpaşa maçında bunu yapabilirim. Forma giymeyi bekleyen çok futbolcu var. Krasnodar karşısında çok fazla pozisyon ürütemedik. Ön tarafta oynayan futbolcularımız da etkisizdi. Kaybetmemizden çok, kötü futbolumuz beni üzdü. Bizim takımda herkes doğru şekilde sahada olmazsa kaybediyoruz. Avrupa'yı da, ligi de ve kupayı da ciddiye alıyoruz."
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Sahada yoktuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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