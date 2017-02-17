Krasnodar maçı biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Şubat çarşamba günü Rusya'nın Krasnodar takımıyla sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri 19 Şubat Pazar günü satışa çıkacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş maçı için pazar günün ilk olarak yüksek divan, kongre ve temsilci üyeleri ile Fenerbahçe Kart ve Fenercell kullanıcıları için biletlerin satışa sunulacağı belirtildi.
Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden alınabilecek biletlerin genel satışına ise 20 Şubat Pazartesi günü başlanacağı kaydedildi.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin taraftarları için 50 ila 250 lira arasında değişen biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle:
Okul açık ve Migros tribünü: 50 lira
Borajet tribünü ve Maraton Üst H-I Blok: 100 lira
Fenerium Alt Maraton A-B-H-I Blok: 190 lira
Fenerium Alt Maraton C-G Blok: 220 lira
Fenerium Alt Maraton D-F Blok: 240 lira
Fenerium Alt Maraton E Blok: 250 lira.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:49
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 11
Yorum
Erol Brumasız galatasaray dejong ve tolgayla rakip kaleye gidemez.
- Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi
Toplam 9
Yorum
Irfan Biraz utansada bos yere verdigimiz paralari Geri verse. Futbolcu denemeyecek adamlara verilen paralara yazik.
- Galatasaraylı yıldız satıldı
Toplam 6
Yorum
gs4ever kesinlikle cok iyi oldu. genc atletik vurus gücü yüksek cok kosan adamlar lazim bize.her bölgeye
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