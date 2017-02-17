Krasnodar maçı biletleri satışa çıkıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş maçı için pazar günün ilk olarak yüksek divan, kongre ve temsilci üyeleri ile Fenerbahçe Kart ve Fenercell kullanıcıları için biletlerin satışa sunulacağı belirtildi.

Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden alınabilecek biletlerin genel satışına ise 20 Şubat Pazartesi günü başlanacağı kaydedildi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin taraftarları için 50 ila 250 lira arasında değişen biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle:

Okul açık ve Migros tribünü: 50 lira

Borajet tribünü ve Maraton Üst H-I Blok: 100 lira

Fenerium Alt Maraton A-B-H-I Blok: 190 lira

Fenerium Alt Maraton C-G Blok: 220 lira

Fenerium Alt Maraton D-F Blok: 240 lira

Fenerium Alt Maraton E Blok: 250 lira.