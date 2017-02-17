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    17 Şubat 2017, Cuma
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    maçı biletleri satışa çıkıyor

    Krasnodar maçı biletleri satışa çıkıyor

    'nin son 32 turunda 22 Şubat çarşamba günü Rusya'nın takımıyla sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri 19 Şubat Pazar günü satışa çıkacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş maçı için pazar günün ilk olarak yüksek divan, kongre ve temsilci üyeleri ile Kart ve Fenercell kullanıcıları için biletlerin satışa sunulacağı belirtildi.

    Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden alınabilecek biletlerin genel satışına ise 20 Şubat Pazartesi günü başlanacağı kaydedildi.

    İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin taraftarları için 50 ila 250 lira arasında değişen biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle:

    Okul açık ve Migros tribünü: 50 lira

    Borajet tribünü ve Maraton Üst H-I Blok: 100 lira

    Fenerium Alt Maraton A-B-H-I Blok: 190 lira

    Fenerium Alt Maraton C-G Blok: 220 lira

    Fenerium Alt Maraton D-F Blok: 240 lira

    Fenerium Alt Maraton E Blok: 250 lira.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:49
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