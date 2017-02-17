 İlk 4’te olması ilginç – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    İlk 4’te olması ilginç

    İlk 4’te olması ilginç
    Rus haber ajansı TASS'ta müsabakayı yorumlayan , 'yi eleştirdi. Pavel, " resmi maç oynamamasına rağmen Fenerbahçe karşısında ilk yarıda bu sezonun en rahat futbolunu ortaya koydu. Krasnodar'ın kalesine bu kadar gelemeyen takım hatırlamıyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'nde ilk 4'te olmasına şaşırdım" diye konuştu.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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