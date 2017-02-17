İlk 4’te olması ilginç
Rus haber ajansı TASS'ta müsabakayı yorumlayan Kirill Pavel, Fenerbahçe'yi eleştirdi. Pavel, "Krasnodar resmi maç oynamamasına rağmen Fenerbahçe karşısında ilk yarıda bu sezonun en rahat futbolunu ortaya koydu. Krasnodar'ın kalesine bu kadar gelemeyen takım hatırlamıyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'nde ilk 4'te olmasına şaşırdım" diye konuştu.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
İlk 4’te olması ilginç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.