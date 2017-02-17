 Fenerbahçe lige döndü – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Fenerbahçe lige döndü" /> Fenerbahçe lige döndü" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    lige döndü

    Fenerbahçe lige döndü

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında dün Rusya'da Krasnodar'a 1- yenilen , 'de 19 Şubat Pazar günü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Krasnodar maçında görev alan isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas ve şut çalıştırmasıyla devam ettirdiği ifade edildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe lige döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.