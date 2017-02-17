Fenerbahçe lige döndü
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında dün Rusya'da Krasnodar'a 1- yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Krasnodar maçında görev alan isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas ve şut çalıştırmasıyla devam ettirdiği ifade edildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:37
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 3
Yorum
AKB HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ.ADAMLARIN HOCASININ AKLINI ÇEL.SONRA DA BASKIN ÇIK. P.TESİ OYNAMAYA DA İTİRAZ HA.FENER KAÇ MAÇ OYNADI SENDE OYNA.
- Galatasaray'da Rizespor mesaisi
Toplam 11
Yorum
GS afferim Tudor, oyle antreman yaptirki onlara verilen paralar bosuna gitmesin
- Kjaer'den sert sözler
Toplam 17
Yorum
AKB ÖYLE SEZONLAR FENER TAKIMINI İZLEDİM Kİ HOCA GİBİ HOCALAR, FUTBOLCU GİBİ FUTBOLCULARDI. HAYDİ BAŞKAN .YILMAZ VURALLA ÖZLENEN TAKIMI BULALIM
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