Bu iş bitmedi
Krasnodar karşısında beklentileri karşılayamayan ekibimiz, Claesson’un golüne karşılık veremeyerek sahayı yenilgiyle terk etti ve Avrupa Ligi’nde tur şansını İstanbul’a bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Krasnodar'a 1-0 yenildi. Sarı-lacivertli ekip, daha maçın başında topu ağlarında gördü. Wanderson'un ceza sahasına ortasını Claesson kafayla gole çevirdi. İlk yarıda Rus ekibin kalesinde tehlike yaratamayan Fenerbahçe ilk isabetli şutunu 67. dakikada gerçekleştirdi.
Lens serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Roman Neustadter ceza sahasındaki Sow'u topla buluşturdu. Senegalli yıldızın, vuruşunda top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı. 90 dakika sonunda Claesson'un golüne yanıt veremeyen Fenerbahçe, tur ümitlerimizi 22 Şubat Çarşamba akşamı Kadıköy'de oynanacak maça bıraktı.
BURSA KADROSU DEĞİŞTİ
Advocaat, Bursaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Skrtel cezası nedeniyle forma giyemezken İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe ise yedeğe çekildi. Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan, Neustaedter ve Emenike'yi ilk 11'de görevlendirdi.
KRASNODAR'A TATİL YARAMIŞ!
Krasnodar, yaklaşık 2 ay sonra resmi maça çıktı. Rusya'da liglere 5 Aralık 2016'da ara verilirken, Krasnodar son resmi karşılaşmasını 8 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice takımıyla yaptı. Buna karşılık, Krasnodar, Fenerbahçe karşısında diri bir futbol sergiledi.
İKİ FARKLI GALİBİYET YETİYOR
Kadıköy'de 22 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak rövanşta, Fenerbahçe'ye tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Her türlü beraberlik Rus ekibi Krasnodar'a yarayacak. Sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Eşitlik yine bozulmazsa penaltılara geçilecek.
Lens serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Roman Neustadter ceza sahasındaki Sow'u topla buluşturdu. Senegalli yıldızın, vuruşunda top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı. 90 dakika sonunda Claesson'un golüne yanıt veremeyen Fenerbahçe, tur ümitlerimizi 22 Şubat Çarşamba akşamı Kadıköy'de oynanacak maça bıraktı.
BURSA KADROSU DEĞİŞTİ
Advocaat, Bursaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Skrtel cezası nedeniyle forma giyemezken İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe ise yedeğe çekildi. Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan, Neustaedter ve Emenike'yi ilk 11'de görevlendirdi.
KRASNODAR'A TATİL YARAMIŞ!
Krasnodar, yaklaşık 2 ay sonra resmi maça çıktı. Rusya'da liglere 5 Aralık 2016'da ara verilirken, Krasnodar son resmi karşılaşmasını 8 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice takımıyla yaptı. Buna karşılık, Krasnodar, Fenerbahçe karşısında diri bir futbol sergiledi.
İKİ FARKLI GALİBİYET YETİYOR
Kadıköy'de 22 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak rövanşta, Fenerbahçe'ye tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Her türlü beraberlik Rus ekibi Krasnodar'a yarayacak. Sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Eşitlik yine bozulmazsa penaltılara geçilecek.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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