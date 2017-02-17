 45 dakikalık şut kabusu! – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    45 dakikalık şut kabusu!

    45 dakikalık şut kabusu!

    Deplasmandaki maçta Krasnodar kalesine ilk 45 dakikada şut çekemeyen F.Bahçe, önceki iki resmi maçının birinde de (Beşiktaş) ilk yarı rakip kaleye şut çekememişti.

    F.Bahçe'nin ilk 45 dakika kabusu sürüyor!.. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. turu ilk maçında, Krasnodar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Rusya deplasmanında Krasnodar karşısında ilk yarı oldukça etkisiz bir görüntü sergilerken, şut çekememe konusunda ilginç bir istatistiğe imza attı. Krasnodar kalesine ilk 45 dakikada şut çekemeyen F.Bahçe, önceki iki resmi maçının da birinde (Beşiktaş) ilk 45 dakikada rakip kaleye şut çekememişti. Bu karşılaşmayla birlikte F.Bahçe son üç resmi maçının ikisinde ilk 45 dakikayı şut çekemeden bitirmiş oldu. Öte yandan F.Bahçe bu sezon ilk yarısını geride kapattığı hiçbir resmi maçı kazanamadı.

    TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ
    F.Bahçeli taraftarlar, dün akşam oynanan Krasnodar maçında ortaya konan etkisiz futbolu, sosyal medyada ağır şekilde eleştirdi. İşte taraftarlarının attığı bazı tweetler: Yönetime tüm liglerden çekilmeyi teklif ediyorum, Rica etsem şut çeker misiniz?, Tek umudumuz Ali Koç!, Sahaya çıktık mı?, Top oynayın, layık olun bu taraftara, Formaları çıkarıp oynayın ruhsuzlar!

    RUSLARA KARŞI SİFTAH YAPAMADI
    Fenerbahçe, Rus takımlarıyla deplasmanda yaptığı 4. maçtan da galibiyet çıkaramadı. Sarı-lacivertli takım, daha önce dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı. Rus ekipleri ile 4. randevusuna Krasnodar karşısında çıkan Kanarya, rakibine 1-0 yenilerek, bu istatistiği bozamadı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da 16 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Ekibimiz, son olarak geçen sezon Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda 0-0 sona eren Ajax maçında fileleri havalandıramamıştı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:22
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