Yık da gel Fener'im!
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam Krasnodar’a konuk olacak. Rusya’da ligler yaklaşık 2 aydır tatilde! Hedef ilk maçta turu garantilemek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak. Krasnodar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj sağlamayı hedefliyor. Rusya'da ligler aralık ayından bu yana kış tatilinde. Kanarya, grup maçlarını lider bitirirken Manchester United, Feyenoord gibi devleri dize getirmişti.
Krasnodar ise I Grubu'nda 7 puan ve averajla son 32'ye adını yazdırdı. Fenerbahçe'de Skrtel sarı kart cezalısı. Kaleci Volkan Demirel ile Josef ise sarı kart sınırındalar.
SAAT: 19.00
STAT: Krasnodar
HAKEM: Ivan Kruzliak
KRASNODAR: Sinitsyn, Naldo, Martinovich, Kaleshin, Jedrzejczyk, Torbinskiy, Gazinskiy, Fomin, Joaozinho, Vorobyev, Smolov.
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Souza, Ozan, Alper, Lens, Sow
Sarı-lacivertliler, iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj sağlamayı hedefliyor. Rusya'da ligler aralık ayından bu yana kış tatilinde. Kanarya, grup maçlarını lider bitirirken Manchester United, Feyenoord gibi devleri dize getirmişti.
Krasnodar ise I Grubu'nda 7 puan ve averajla son 32'ye adını yazdırdı. Fenerbahçe'de Skrtel sarı kart cezalısı. Kaleci Volkan Demirel ile Josef ise sarı kart sınırındalar.
SAAT: 19.00
STAT: Krasnodar
HAKEM: Ivan Kruzliak
KRASNODAR: Sinitsyn, Naldo, Martinovich, Kaleshin, Jedrzejczyk, Torbinskiy, Gazinskiy, Fomin, Joaozinho, Vorobyev, Smolov.
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Souza, Ozan, Alper, Lens, Sow
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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