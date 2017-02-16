 Yık da gel Fener'im! – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Yık da gel Fener'im!

    Yık da gel Fener'im!

    Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam Krasnodar’a konuk olacak. Rusya’da ligler yaklaşık 2 aydır tatilde! Hedef ilk maçta turu garantilemek

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak. Krasnodar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

    Sarı-lacivertliler, iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj sağlamayı hedefliyor. Rusya'da ligler aralık ayından bu yana kış tatilinde. Kanarya, grup maçlarını lider bitirirken Manchester United, Feyenoord gibi devleri dize getirmişti.

    Krasnodar ise I Grubu'nda 7 puan ve averajla son 32'ye adını yazdırdı. Fenerbahçe'de Skrtel sarı kart cezalısı. Kaleci Volkan Demirel ile Josef ise sarı kart sınırındalar.

    SAAT: 19.00
    STAT: Krasnodar
    HAKEM: Ivan Kruzliak
    KRASNODAR: Sinitsyn, Naldo, Martinovich, Kaleshin, Jedrzejczyk, Torbinskiy, Gazinskiy, Fomin, Joaozinho, Vorobyev, Smolov.
    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Souza, Ozan, Alper, Lens, Sow
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:26
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