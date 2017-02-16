 Krasnodar - Fenerbahçe | Canlı Anlatım – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Fenerbahçe | Canlı Anlatım" /> Fenerbahçe | Canlı Anlatım" />
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Krasnodar - | Canlı Anlatım

    Krasnodar - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

    Son 32 Turu'nda ile temsilcimiz karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

    Sarı-lacivertliler, son 32 turunda bu akşam Krasnodar'a konuk oluyor. Rusya'da ligler yaklaşık 2 aydır tatilde! Hedef ilk maçta turu garantilemek.

    Krasnodar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

    Sarı-lacivertliler, iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj sağlamayı hedefliyor. Rusya'da ligler aralık ayından bu yana kış tatilinde. Kanarya, grup maçlarını lider bitirirken Manchester United, Feyenoord gibi devleri dize getirmişti.

    Krasnodar ise I Grubu'nda 7 puan ve averajla son 32'ye adını yazdırdı. 'de Skrtel sarı kart cezalısı. Kaleci Volkan Demirel ile Josef ise sarı kart sınırındalar.

    Saat: 19.00
    Stat: Krasnodar
    Hakem: Ivan Kruzliak
    Krasnodar: Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Ramirez, Kabore, Gazinski, Podberezkin, Wanderson, Claesson, Smolov.
    Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Alper, Lens, Sow, Emenike.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:53
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