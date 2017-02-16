Krasnodar - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda FC Krasnodar ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam Krasnodar'a konuk oluyor. Rusya'da ligler yaklaşık 2 aydır tatilde! Hedef ilk maçta turu garantilemek.
Krasnodar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Sarı-lacivertliler, iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj sağlamayı hedefliyor. Rusya'da ligler aralık ayından bu yana kış tatilinde. Kanarya, grup maçlarını lider bitirirken Manchester United, Feyenoord gibi devleri dize getirmişti.
Krasnodar ise I Grubu'nda 7 puan ve averajla son 32'ye adını yazdırdı. Fenerbahçe'de Skrtel sarı kart cezalısı. Kaleci Volkan Demirel ile Josef ise sarı kart sınırındalar.
Saat: 19.00
Stat: Krasnodar
Hakem: Ivan Kruzliak
Krasnodar: Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Ramirez, Kabore, Gazinski, Podberezkin, Wanderson, Claesson, Smolov.
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Alper, Lens, Sow, Emenike.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:53
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
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