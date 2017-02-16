UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşılaştı. Maça kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip mücadeleye 11'de başlayan Emenike damga vurdu.

2 ay sonra ilk resmi maçta forma giyen Nijeryalı forvet, Fenerbahçe'nin ilk yediği golde rakibini takip etmemesi ve yaptığı top kayıpları ile taraftarları adeta çıldırttı.

İşte sosyal medyadan Emenike'ye gelen tepkiler;



-Emenike git tavuk döner dükkanı aç.



-Vallahi de billahi de ben bu göbekle Emenike'den daha iyi oynarım.



-Forvetten ceza sahasına kadar kaçtılar birazdan annem çağırdı ben topumu bırakmam diyip giderse emenike şaşmam.



-Bazı kabuslar vardır, uyanamazsınız bir türlü, Emenike öyle bir kabus; bitmiyor Allah bitmiyor. Nedir günahımız?



-Emenike de değişen tek şey saçları. Sanırım onu göstermeye çıktı maça.



-Emenike'ye topun gelmesi = pozisyonun bitmesi.



-Öldürmeyen Allah, Emenike ile sınıyor.



-Ya insan bi düşünür ben o kadar kadro dışı kaldım iyi oynayım kendimi geliştireyim insan hatalarından bi pay çıkarır yazık be sana.