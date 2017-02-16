 ''Git tavuk döner dükkanı aç'' – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Git tavuk döner dükkanı aç''

    ''Git tavuk döner dükkanı aç''

    'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip maçında ilk 11'de başlayan 'ye sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

    'nde son 32 turu ilk maçında , Rus ekibi ile deplasmanda karşılaştı. Maça kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip mücadeleye 11'de başlayan damga vurdu.

    2 ay sonra ilk resmi maçta forma giyen Nijeryalı forvet, Fenerbahçe'nin ilk yediği golde rakibini takip etmemesi ve yaptığı top kayıpları ile taraftarları adeta çıldırttı.

    İşte sosyal medyadan Emenike'ye gelen tepkiler;

    -Emenike git tavuk döner dükkanı aç.

    -Vallahi de billahi de ben bu göbekle Emenike'den daha iyi oynarım.

    -Forvetten ceza sahasına kadar kaçtılar birazdan annem çağırdı ben topumu bırakmam diyip giderse emenike şaşmam.

    -Bazı kabuslar vardır, uyanamazsınız bir türlü, Emenike öyle bir kabus; bitmiyor Allah bitmiyor. Nedir günahımız?

    -Emenike de değişen tek şey saçları. Sanırım onu göstermeye çıktı maça.

    -Emenike'ye topun gelmesi = pozisyonun bitmesi.

    -Öldürmeyen Allah, Emenike ile sınıyor.

    -Ya insan bi düşünür ben o kadar kadro dışı kaldım iyi oynayım kendimi geliştireyim insan hatalarından bi pay çıkarır yazık be sana.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:12
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