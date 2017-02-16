''Git tavuk döner dükkanı aç''
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip Krasnodar maçında ilk 11'de başlayan Emenike'ye sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşılaştı. Maça kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip mücadeleye 11'de başlayan Emenike damga vurdu.
2 ay sonra ilk resmi maçta forma giyen Nijeryalı forvet, Fenerbahçe'nin ilk yediği golde rakibini takip etmemesi ve yaptığı top kayıpları ile taraftarları adeta çıldırttı.
İşte sosyal medyadan Emenike'ye gelen tepkiler;
-Emenike git tavuk döner dükkanı aç.
-Vallahi de billahi de ben bu göbekle Emenike'den daha iyi oynarım.
-Forvetten ceza sahasına kadar kaçtılar birazdan annem çağırdı ben topumu bırakmam diyip giderse emenike şaşmam.
-Bazı kabuslar vardır, uyanamazsınız bir türlü, Emenike öyle bir kabus; bitmiyor Allah bitmiyor. Nedir günahımız?
-Emenike de değişen tek şey saçları. Sanırım onu göstermeye çıktı maça.
-Emenike'ye topun gelmesi = pozisyonun bitmesi.
-Öldürmeyen Allah, Emenike ile sınıyor.
-Ya insan bi düşünür ben o kadar kadro dışı kaldım iyi oynayım kendimi geliştireyim insan hatalarından bi pay çıkarır yazık be sana.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:12
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
''Git tavuk döner dükkanı aç'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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