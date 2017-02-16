F.Bahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı
2017 CEV Kupası erkekler kategorisindeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün 8'li Finaller ikinci karşılaşmasında, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladığı Bulgaristan'dan Levski Sofia takımını 25-12, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Rakibini ilk karşılaşmada da 16-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 0-3 mağlup eden Fenerbahçe, bu sonuçla 2017 CEV Kupası erkekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe, 2017 CEV Kupası erkekler kategorisi çeyrek finalinde, Fransa'dan GFC Ajaccio takımıyla yarı finale kalma mücadelesi verecek. Temsilcimiz, statü gereği yarı final ilk maçını kendi sahasında oynayacak. Çeyrek final turu karşılaşmalarının takvimi, ilerleyen günlerde CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) tarafından açıklanacak. Temsilcimiz yarı finale kalması durumunda LPR Volley Piacenza (İtalya) - Trentino Volley Diatec (İtalya) eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:17
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
F.Bahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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