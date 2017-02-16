 F.Bahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı – Fotomaç – 16 Şubat 2017 CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı" /> CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe, 'nda çeyrek finale çıktı

    F.Bahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı

    2017 erkekler kategorisindeki temsilcimiz , bugün 8'li Finaller ikinci karşılaşmasında, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladığı Bulgaristan'dan takımını 25-12, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

    Rakibini ilk karşılaşmada da 16-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 0-3 mağlup eden , bu sonuçla 2017 erkekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

    Fenerbahçe, 2017 CEV Kupası erkekler kategorisi çeyrek finalinde, Fransa'dan GFC Ajaccio takımıyla yarı finale kalma mücadelesi verecek. Temsilcimiz, statü gereği yarı final ilk maçını kendi sahasında oynayacak. Çeyrek final turu karşılaşmalarının takvimi, ilerleyen günlerde CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) tarafından açıklanacak. Temsilcimiz yarı finale kalması durumunda LPR Volley Piacenza (İtalya) - Trentino Volley Diatec (İtalya) eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.