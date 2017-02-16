F.Bahçe -10 derecede oynayacak
Krasnodar’ın hocası Igor Shalimov, Fenerbahçe izin verirse kendi oyunlarını oynayıp, gol atacaklarını belirtti. Shalimov, Ari’nin oynamayacağını açıkladı
Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı öncesi umutlu konuştu. İyi hazırlandıklarını belirten Shalimov, "Fenerbahçe hücum pres yapan güçlü bir takım. İyi savunma yapıyorlar ve iyi kontratağa çıkıyorlar. Rakibimiz izin verirse kendimi oyunumuzu oynayacağız ve gol atacağız" dedi. Advocaat'ın iyi bir teknik adam olduğunu kaydeden Shalimov, takımın yıldızı Ari'nin oynamayacağını da açıkladı.
DIŞARDA KAR, STATTA BAHAR
Krasnodar'da bu akşam maç saatinde sıcaklığın dışarıda -5 ile -10 derece arasında olması bekleniyor. Türk mühendisler tarafından inşa edilen Krasnodar Stadı'nın içinde ise sıcaklık son teknoloji ısıtma sistemleriyle 10 derece civarında olacak. Sahanın zemini de ideal durumda bulunacak. Seyirciler USB girişli, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklardan maçı konforlu şekilde izleyecekler.
DIŞARDA KAR, STATTA BAHAR
Krasnodar'da bu akşam maç saatinde sıcaklığın dışarıda -5 ile -10 derece arasında olması bekleniyor. Türk mühendisler tarafından inşa edilen Krasnodar Stadı'nın içinde ise sıcaklık son teknoloji ısıtma sistemleriyle 10 derece civarında olacak. Sahanın zemini de ideal durumda bulunacak. Seyirciler USB girişli, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklardan maçı konforlu şekilde izleyecekler.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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