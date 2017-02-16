F.Bahçe -10 derecede oynayacak

Krasnodar’ın hocası Igor Shalimov, Fenerbahçe izin verirse kendi oyunlarını oynayıp, gol atacaklarını belirtti. Shalimov, Ari’nin oynamayacağını açıkladı

Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı öncesi umutlu konuştu. İyi hazırlandıklarını belirten Shalimov, "Fenerbahçe hücum pres yapan güçlü bir takım. İyi savunma yapıyorlar ve iyi kontratağa çıkıyorlar. Rakibimiz izin verirse kendimi oyunumuzu oynayacağız ve gol atacağız" dedi. Advocaat'ın iyi bir teknik adam olduğunu kaydeden Shalimov, takımın yıldızı Ari'nin oynamayacağını da açıkladı.



DIŞARDA KAR, STATTA BAHAR

Krasnodar'da bu akşam maç saatinde sıcaklığın dışarıda -5 ile -10 derece arasında olması bekleniyor. Türk mühendisler tarafından inşa edilen Krasnodar Stadı'nın içinde ise sıcaklık son teknoloji ısıtma sistemleriyle 10 derece civarında olacak. Sahanın zemini de ideal durumda bulunacak. Seyirciler USB girişli, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklardan maçı konforlu şekilde izleyecekler.