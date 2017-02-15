 Yüksek gerilim! – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yüksek gerilim!

    Yüksek gerilim!

    Bursa maçı sonrası başkandan ve bazı yöneticilerden gelen ağır eleştiriler, sarı-lacivertli hocada büyük rahatsızlığa yol açtı. Advocaat’ın, “Yüzüme başka konuşuluyor, arkamdan başka laflar ediliyor” tepkisi verdiği belirtilirken, ipler iyice gerildi.

    yönetiminin sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için teklifte bulunduğu Dick Advocaat, ligde 1-1 biten Bursaspor maçı sonrası ağır eleştirilere maruz kaldı. Medyanın ve taraftarın yüklendiği 69 yaşındaki çalıştırıcıya, yönetimden de ciddi tepkiler geldi.

    Hatta iddialara göre; başkan Aziz Yıldırım, "Bu adam ne yapmaya çalışıyor! 10 kişi kalan rakibe karşı böyle mi oynanır" diyerek, Bursa'da kaçan 2 puanın faturasını Advocaat'a kesmişti. Yıldırım'ın kullandığı ileri sürülen bu sözler Advocaat'ın da kulağını gidince, karşılıklı güvensizlik ortamı oluştu.

    BENİM İÇİM DIŞIM BİR
    Oysa 1-0 kazanılan Beşiktaş maçından 3 gün sonra asbaşkan Şekip Mosturoğlu, FB TV'ye çıkarak, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha takımın başında kalması için teklif yaptı" diye açıklama yapmıştı. Tecrübeli hoca, çelişkili bulduğu bu duruma isyan etti!

    Hayli kızgın olduğu öğrenilen Advocaat'ın, "Beni önce onore ediyorlar, sonra da kamuoyunun önüne atıyorlar. Ben özü sözü bir adamım. Bunlar bana ters. İçeride başka, dışarıda başka konuşamam. Oysa benim yüzüme başka konuşuluyor, arkamdan başka laflar ediliyor. Ben ise onlara ne söylüyorsam, medyaya da aynısını söylüyorum" tepkisi verdiği belirtiliyor.

    'BU KADRO BENİM DEĞİL'
    F.Bahçe'nin Advocaat'a sözleşmesini 1 yıl daha uzatma teklifi yapması, Hollanda basınında da genişçe işleniyor. De Telegraaf; sarı-lacivertli yönetimin, ligde lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kalınmasına rağmen Advocaat'tan memnun olduğu belirtildi. Haberde, Advocaat'ın imza atmak için henüz çok erken olduğunu düşündüğü yazılırken, bir yıl daha kalmaya da sıcak bakacağı vurgulandı. Haberde Advocaat'ın, "Burada rekabet çok heyecan verici. Bu sezon başkası tarafından seçilmiş bir kadroyu yönetmek zorunda kaldım. Umarım iyi bir sezon sonu olur" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

    BÖYLE OLACAGI BELLİYDİ
    , en çok da sürekli transferden bahsetmesi nedeniyle eleştiriliyor. Bundan da çok büyük rahatsızlık duyan yönetimin, hocayı "futbolcuların kafasını karıştırmakla" suçladığı ifade ediliyor. Hakkındaki bu olumsuz algıyı sezen Advocaat'ın buna tepkisini ise şu sözlerle ortaya koyduğu ortaya çıktı: "Geldiğimden beri bunu tekrar edip duruyorum çünkü takımdaki asıl büyük sorun bu. Transfere ihtiyacımız vardı ve bunu defalarca başkana ve yöneticilere söyledim. Ancak şartlardan dolayı sınırlı sayıda oyuncu alabildik. Sonuç ise ortada. Bu sıkıntıyı yaşayabileceğimizi öngörüyordum. Benim için hiçbir şey sürpriz değil. Ama öyle davranılıyor."


    Emre BOL
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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