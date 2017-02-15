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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Vrsac’a kiralandı

    Yordan Minchev Vrsac’a kiralandı
    Basketbol takımının sezon başında kadrosuna kattığı Yordan Minchev ile yollar ayrıldı. Bulgar basketbolcu, sezon sonuna kadar Sırbistan ekibi KK Vrsac'a kiralandı. Yapılan açıklamada 19 yaşındaki 2.03'lük oyuncuya başarılar dilendi. Minchev, Bulgaristan genç milli takımında da forma giyiyor.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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