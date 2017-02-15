Yordan Minchev Vrsac’a kiralandı

Basketbol takımının sezon başında kadrosuna kattığı Yordan Minchev ile yollar ayrıldı. Bulgar basketbolcu, sezon sonuna kadar Sırbistan ekibi KK Vrsac'a kiralandı. Yapılan açıklamada 19 yaşındaki 2.03'lük oyuncuya başarılar dilendi. Minchev, Bulgaristan genç milli takımında da forma giyiyor.