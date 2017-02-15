Yordan Minchev Vrsac’a kiralandı
Basketbol takımının sezon başında kadrosuna kattığı Yordan Minchev ile yollar ayrıldı. Bulgar basketbolcu, sezon sonuna kadar Sırbistan ekibi KK Vrsac'a kiralandı. Yapılan açıklamada 19 yaşındaki 2.03'lük oyuncuya başarılar dilendi. Minchev, Bulgaristan genç milli takımında da forma giyiyor.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Yordan Minchev Vrsac’a kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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