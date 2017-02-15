Yolculuk 11’de
F.Bahçe'nin? Krasnodar deplasman programı belli oldu.
Dün son idmanını pas ve çift kale maçla bitiren sarı-lacivertli kafile, bugün saat 11.00'de Sabiha Gökçen'den özel uçakla hareket edecek. 18.00'de Advocaat, bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı yapacak. 18.30'da ise son artrenmanına çıkacak olan F.Bahçe hazırlıklarını tamamlayacak.
RUSLAR KUŞ UÇURTMAYACAK
Deplasmanda oynanacak Krasnodar maçı öncesi Rus polisi harekete geçti. Güvenlik seviyesinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtilirken, Rus basınında çıkan haberlerde ev sahibi ekibin taraftarları için belirli güzergahlar çizildiği kaydedildi. Fenerbahçe ve Krasnodar taraftarlarının hiçbir şekilde karşı karşıya getirilmeyeceği, stat girişlerinde de kontrollerin sıkı yapılacağının altı çizildi.
RUSLAR KUŞ UÇURTMAYACAK
Deplasmanda oynanacak Krasnodar maçı öncesi Rus polisi harekete geçti. Güvenlik seviyesinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtilirken, Rus basınında çıkan haberlerde ev sahibi ekibin taraftarları için belirli güzergahlar çizildiği kaydedildi. Fenerbahçe ve Krasnodar taraftarlarının hiçbir şekilde karşı karşıya getirilmeyeceği, stat girişlerinde de kontrollerin sıkı yapılacağının altı çizildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Yolculuk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.