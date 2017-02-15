 Yolculuk 11’de – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yolculuk 11’de

    Yolculuk 11’de

    F.Bahçe'nin? deplasman programı belli oldu.

    Dün son idmanını pas ve çift kale maçla bitiren sarı-lacivertli kafile, bugün saat 11.00'de Sabiha Gökçen'den özel uçakla hareket edecek. 18.00'de Advocaat, bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı yapacak. 18.30'da ise son artrenmanına çıkacak olan F.Bahçe hazırlıklarını tamamlayacak.

    RUSLAR KUŞ UÇURTMAYACAK
    Deplasmanda oynanacak maçı öncesi Rus polisi harekete geçti. Güvenlik seviyesinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtilirken, Rus basınında çıkan haberlerde ev sahibi ekibin taraftarları için belirli güzergahlar çizildiği kaydedildi. ve Krasnodar taraftarlarının hiçbir şekilde karşı karşıya getirilmeyeceği, stat girişlerinde de kontrollerin sıkı yapılacağının altı çizildi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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