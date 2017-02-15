Yok böyle sevgi!
Kahramanmaraş’ta F.Bahçe sevdalısı bir baba, oğullarının adını Hanifi Alex ve Musa Sow koydu.
K.Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçeli Adnan Orçan, çocuklarından birinin adını "Hanifi Alex", diğerinin adını ise "Musa Sow" koydu. F.Bahçe'yi eşinden bile daha çok sevdiğini söyleyen Orçan, sarı-lacivert renklere tutkusunun çocukluğundan gelen bir aşk olduğunu ifade edip "Bu yaşıma kadar Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izledim. Yendiği zaman o gün bizim için bayram havasındadır" dedi. Alex ve Sow'u çok sevdiği için çocuklarına bu isimlerini verdiğini belirten fanatik taraftar, "Üçüncü oğlum olursa onun adını da 'Lens' koyacağım" şeklinde konuştu.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
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erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
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Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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