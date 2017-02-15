 Yok böyle sevgi! – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yok böyle sevgi!

    Yok böyle sevgi!

    Kahramanmaraş’ta F.Bahçe sevdalısı bir baba, oğullarının adını ve koydu.

    K.Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçeli Adnan Orçan, çocuklarından birinin adını "Hanifi Alex", diğerinin adını ise "Musa Sow" koydu. F.Bahçe'yi eşinden bile daha çok sevdiğini söyleyen Orçan, sarı-lacivert renklere tutkusunun çocukluğundan gelen bir aşk olduğunu ifade edip "Bu yaşıma kadar 'nin bütün maçlarını izledim. Yendiği zaman o gün bizim için bayram havasındadır" dedi. Alex ve Sow'u çok sevdiği için çocuklarına bu isimlerini verdiğini belirten fanatik taraftar, "Üçüncü oğlum olursa onun adını da 'Lens' koyacağım" şeklinde konuştu.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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