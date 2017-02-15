 ‘Turu geçeceğiz’ – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    ‘Turu geçeceğiz’

    ‘Turu geçeceğiz’
    UEFA.com'un, röveşata golleri ve performansıyla Krasnodar-Fenerbahçe maçının yıldızı olmaya aday gösterdiği , Bursa maçının moral bozukluğunu atmak için önlerinde büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Senegalli yıldız, "Turu geçeceğimize yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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    Sow
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