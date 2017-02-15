‘Turu geçeceğiz’
UEFA.com'un, röveşata golleri ve performansıyla Krasnodar-Fenerbahçe maçının yıldızı olmaya aday gösterdiği Sow, Bursa maçının moral bozukluğunu atmak için önlerinde büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Senegalli yıldız, "Turu geçeceğimize yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
‘Turu geçeceğiz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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