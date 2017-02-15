Spanoulis, Fenerbahçe maçında yok
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un kaptanı Vassilis Spanoulis, basketbol THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, iki gün önce Yunanistan Basketbol Erkekler Ligi'nde oynanan Kolossos Rodou maçında sağ bacağından sakatlanan Spanoulis'in iki hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, üç kez "Dörtlü Final"in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Spanoulis'in, Maccabi FOX deplasmanında oynamasının da şüpheli olduğu kaydedildi.
Spanoulis bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 20 maça çıkıp 12,85 sayı ve 6,2 asist ortalamasıyla oynadı.
Fenerbahçe ile Olympiakos 23 Şubat Perşembe günü Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:56
- ''Fırtına yeni başlıyor''
Toplam 6
Yorum
faruk uzun ALLAHın izniyle bu maç ordayım stadda trabzonum sana canım feda BİZE HERYER TRABZON
- Fernandao pişmanlığı
Toplam 7
Yorum
Enda Kendi oluşturmadığı bir kadro ama elindeki kadroya göre sistem de kurmasını beklerdim advocaat dan.
- Fenerbahçe'de flaş gelişme: Kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
öz fenerli fener takımı robin gibileriyle emekli takımı olmuştu zaten
Spanoulis, Fenerbahçe maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.