Soğuktan korkmayın
Krasnodar'ın stadını inşa eden Türk iş adamı Bahattin Demirbilek, maç günü hava soğukluğunun stat atmosferine yansımayacağını söyledi. Rusya'da havanın eksi derecelerde olduğunu ancak F.Bahçeli futbolcuların bundan etkilenmeyeceğini söyleyen Demirbilek, "Maç günü -5 olması bekleniyor ama stat ısısı 5 derece civarında olacak" dedi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Soğuktan korkmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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