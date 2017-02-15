 Soğuktan korkmayın – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Soğuktan korkmayın

    Soğuktan korkmayın
    'ın stadını inşa eden Türk iş adamı , maç günü hava soğukluğunun stat atmosferine yansımayacağını söyledi. Rusya'da havanın eksi derecelerde olduğunu ancak F.Bahçeli futbolcuların bundan etkilenmeyeceğini söyleyen Demirbilek, "Maç günü -5 olması bekleniyor ama stat ısısı 5 derece civarında olacak" dedi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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