Olympiakos’un yıldızı yine sakatlandı
THY Euroleague'de 23 Şubat'ta Ülker Arena'da F.Bahçe'nin konuğu olacak Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis'in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Daha önceki sakatlığı nükseden yıldız guardın, F.Bahçe maçında forma giyme ihtimalinin çok az olduğu, 2 Mart'taki Maccabi maçına ancak yetişeceği bildirildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Olympiakos’un yıldızı yine sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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