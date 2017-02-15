Olympiakos’un yıldızı yine sakatlandı

THY Euroleague'de 23 Şubat'ta Ülker Arena'da F.Bahçe'nin konuğu olacak Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis'in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Daha önceki sakatlığı nükseden yıldız guardın, F.Bahçe maçında forma giyme ihtimalinin çok az olduğu, 2 Mart'taki Maccabi maçına ancak yetişeceği bildirildi.