 Olympiakos’un yıldızı yine sakatlandı – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Olympiakos’un yıldızı yine sakatlandı" /> Olympiakos’un yıldızı yine sakatlandı" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’un yıldızı yine sakatlandı

    Olympiakos’un yıldızı yine sakatlandı
    THY Euroleague'de 23 Şubat'ta Ülker Arena'da F.Bahçe'nin konuğu olacak Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis'in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Daha önceki sakatlığı nükseden yıldız guardın, F.Bahçe maçında forma giyme ihtimalinin çok az olduğu, 2 Mart'taki Maccabi maçına ancak yetişeceği bildirildi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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