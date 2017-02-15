 Hazır ol Emenike – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Emenike" /> Emenike" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hazır ol Emenike

    Yoğun antrenman programıyla açığını kapatmaya başlayan Nijeryalı futbolcu Krasnodar kafilesine dahil edilebilir. için de böyle bir ihtimal var.

    Affedildikten sonra idmanlara isteksiz başlayan ancak daha sonra çark ederek kendini işine veren Emenike, giderek hazır hale geliyor. Çalışmalarını antrenör Fatih Yıldız gözetiminde sürdüren, takım idmanlarında da hırslı görünen Nijeryalı futbolcu, her gün biraz daha üzerine koyuyor.

    KARAR BUGÜN
    Nihayet hocanın gözüne girmeye başlayan 'nin, sarı-lacivertli ekibin Krasnodar kafilesine dahil edilme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Aynı şekilde Gregory Van der Wiel'in de maçın kadrosuna dahil edilme şansının bulunduğu, Advocaat'ın kararını bugün vereceği öğrenildi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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