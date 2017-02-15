Hazır ol Emenike
Yoğun antrenman programıyla açığını kapatmaya başlayan Nijeryalı futbolcu Krasnodar kafilesine dahil edilebilir. Van der Wiel için de böyle bir ihtimal var.
Affedildikten sonra idmanlara isteksiz başlayan ancak daha sonra çark ederek kendini işine veren Emenike, giderek hazır hale geliyor. Çalışmalarını antrenör Fatih Yıldız gözetiminde sürdüren, takım idmanlarında da hırslı görünen Nijeryalı futbolcu, her gün biraz daha üzerine koyuyor.
KARAR BUGÜN
Nihayet hocanın gözüne girmeye başlayan Emenike'nin, sarı-lacivertli ekibin Krasnodar kafilesine dahil edilme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Aynı şekilde Gregory Van der Wiel'in de maçın kadrosuna dahil edilme şansının bulunduğu, Advocaat'ın kararını bugün vereceği öğrenildi.
KARAR BUGÜN
Nihayet hocanın gözüne girmeye başlayan Emenike'nin, sarı-lacivertli ekibin Krasnodar kafilesine dahil edilme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Aynı şekilde Gregory Van der Wiel'in de maçın kadrosuna dahil edilme şansının bulunduğu, Advocaat'ın kararını bugün vereceği öğrenildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Hazır ol Emenike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.