 Hasan dönüyor – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hasan dönüyor

    Hasan dönüyor
    Bursaspor maçında sakatlığı yüzünden riske edilmeyen , tamamen oynayacak duruma geldi. Yoğun tedaviye olumlu yanıt veren sarı-lacivertli sol bek, 'a karşı büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak. Hasan Ali'nin yerine Bursa'da İsmail Köybaşı görev yapmıştı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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