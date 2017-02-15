 Hakem Slovak – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hakem Slovak

    Hakem Slovak
    'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar ile deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak müsabakada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Martin Balko ile Tomas Somolani'nin yapacak.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
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