Hakem Slovak
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar ile deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak müsabakada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Martin Balko ile Tomas Somolani'nin yapacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Hakem Slovak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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