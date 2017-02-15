 Granqvist’e 1 maç indirim – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Granqvist’e 1 maç indirim

    Granqvist’e 1 maç indirim
    'ın tecrübeli savunmacısı Andreas Granqvist, grup aşamalarının son maçı olan Nice karşısında direkt kırmızı görüp 2 maç cezalı duruma düşmüştü. Ancak UEFA, karta neden olan hareketin kasıt içermediği gerekçesiyle oyuncunun cezasını bir maça düşürdü. Yarın forma giyemeyecek olan Granqvist, İstanbul'daki rövanşta ise sahaya çıkabilecek.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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